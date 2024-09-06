陳自瑤飛馬國晒腿吸金 王浩信返港「找數」

王浩信之前在內地工作，連老婆陳自瑤（YoYo）生日都冇影。雙方各自搵銀，YoYo拍完劇即飛到馬國出席活動，盡顯氣質女神之美，至於浩信完成內地綜藝後返港，唱歌冧歌迷之餘，明日更兌現承諾跟影迷聚會。

視帝王浩信與YoYo近年轉戰內地掘金，雖然曾傳婚變，關係一直成為外間焦點，但說到工作，兩人都算相當好，收入可觀。浩信主要拍攝內地劇及綜藝節目，而YoYo拍劇之餘，又有開直播及拍廣告，開心搵銀。

日前，YoYo完成無綫劇集《刑偵12》的內地拍攝工作後，便到馬來西亞出席開幕活動，吸引逾千途人圍觀，逼爆商場，場面墟冚。向來保養得宜的她，當日穿上白色露肩晚裝，大晒白滑香肩及美腿，仙氣十足，她在社交平台分享照片，獲網民激讚造型高貴，是氣質女神。YoYo發文：「真的很久沒有去馬來西亞了，很多謝馬來西亞的朋友，你們特意來支持我們，你們實在太熱情了！很高興可以見到大家！下次見！」又向網民派心心，認真有愛。

喀什食唔停 勤做Gym 至於王浩信剛完成內地綜藝節目拍攝，日前已返港的他，出席慈善匯演活動時穿上深色西裝，並在台上獻唱，一班粉絲都有前往捧場。他明日將與香港歌迷搞聚會兼補祝生日會，兌現之前的承諾。早前返家鄉新疆旅遊的他，去到喀什遊玩，美食及秘境都令他念念不忘。他在社交網分享旅程點滴，講到新疆美食抓飯、烤肉、薄皮包子、烤羊宴等，明顯意猶未盡，回味無窮。旅程中雖然狂擦美食，但他一直堅持健身做運動，以免變肥。