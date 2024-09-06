車輪轉慶生好「糕」興 胡定欣被催搵男友 扮傻過骨

胡定欣連日獲粉絲及好友預祝生日，日前有「將軍澳福利會」成員袁偉豪、陳山聰及單立文夫婦送祝福，眾人你一言我一語催她搵另一半，但她居然扮傻。

視后胡定欣向來人緣甚佳，除了有一班「胡說八道會」好姊妹胡杏兒、黃智雯及李施嬅外，本月9日生日的她，由於要到澳門開工，繼粉絲後，日前其好友袁偉豪夫婦、陳山聰夫婦、單立文（豹哥）夫婦亦齊齊為她提早慶生，胡蓓蔚（豹嫂）更貼心為她準備精緻花花盆栽生日蛋糕，並在社交網寫道：「祝小霸王胡定欣生日快樂、身體健康、紅紅火火、花開富貴，We love you loadss﹗」豹哥則搞笑留言：「大個女啦，自己識做啦……唔使我畫公仔畫到出腸啦！」疑催定欣快點找個男朋友，定欣卻詐傻表示：「有咩事做？」袁偉豪留言「吩咐」豹哥：「畫啦！」相當搞笑。

定欣接受本報獨家訪問時說：「每年『將軍澳福利會』村民們都會互相慶祝生日，個蛋糕好特別，係豹嫂準備嘅，好Surprise，紅噹噹呀！相當好意頭，大紅大紫。」

孖「老公」譚俊彥開工 現時定欣已在澳門拍攝無綫電視電影《尋夢琴澳》，前日與同劇拍檔林夏薇、馬國明、陳展鵬、張曦雯、譚俊彥等全部演員齊齊出席劇集活動，之後大夥兒都有為定欣慶祝。《尋》劇劇情帶點輕鬆情節，劇中定欣與譚俊彥是夫婦，分別飾演米芝蓮星級大廚及建築師，她說：「劇中講我哋各自有夢想，但好想生小朋友，當中又有啲經歷，之後就喺橫琴發展事業，繼續追夢。」問到現實生活中是否「地獄廚神」？有否向廚藝了得的譚俊彥請教？她笑說：「我又未至於『地獄廚神』嘅，希望可以喺演繹上面搭夠啦！」