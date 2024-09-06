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鍾懿大個女「胸」狠消暑
鍾懿趁夏季尾聲大解放，享受陽光與海灘。
歌手鍾鎮濤的女兒鍾懿轉眼間已20歲，早前參加內地音樂節目，正式踏上音樂人之路。身材火辣的她近日在社交網大晒火辣水着，穿上藍色格紋比堅尼，驕人身材與手上的椰青同樣搶鏡，視覺效果滿分！不過，其中一張相見她將手放於胸前，疑似抓「重點位置」，動作有欠儀態，但有網民讚她真性情，不拘小節。
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