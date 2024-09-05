眼睛受嚴重感染 艾頓莊陷半盲 「康復路非常漫長」

英國歌王艾頓莊（Elton John）於社交網站宣布健康出問題，他的眼睛早前受到嚴重感染，現只剩下有限視力，大量歌迷與名人好友紛紛留言慰問，希望他早日康復，再戰舞台！

由70年代紅到現在的創作歌手艾頓莊，今年已經77歲，其經典歌曲無數，從紀念好友戴安娜王妃（Princess Diana）的《Candle In The Wind》到迪士尼動畫《獅子王》（The Lion King）的主題曲及插曲，首首都膾炙人口。即使已是樂壇老前輩，他近年仍然積極與新生代歌手合作，包括百變天后Lady GaGa與性感小天后Dua Lipa等。

感激家人照顧 不過他早前健康出現大問題，眼睛因為受感染變成半盲！他前日於社交網站發出聲明表示：「呢個夏天，我受到嚴重眼睛感染，好不幸令我一隻眼得番有限視力。我依家康復緊，但呢個係非常漫長嘅過程，先可以令我隻眼回復視力。」他亦多謝老公大衞芬尼斯（David Furnish）及兩名兒子Zachary與Elijah的照顧：「我好感恩有出色嘅醫生同護士團隊，亦都多謝家人過去幾星期好好咁照顧我。我一直喺家中靜養，為康復進度感到樂觀。」

大量歌迷到留言區留下鼓勵與祝福說話，名人好友亦紛紛支持，時裝設計師Donatella Versace表示：「向你送出好多關愛！快啲好番，愛你。」Westlife成員Brian McFadden則留下一個心心符號。艾頓莊近年身體頻頻出事，去年他於法國豪宅跌倒，要緊急送院，大前年他又接受盆骨手術，令部分演唱會延期。