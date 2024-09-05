暢所欲玄：相親擇良人觀相法

在相親過程中，除了觀察一個人的言行舉止、性格之外，如何通過觀察面相來快速了解對方呢？

1.觀印堂：印堂位於兩眉之間，如果印堂位置過窄代表自身的器量小，這種人一般心胸狹窄，凡事以利益為先，總是在不知不覺中得罪別人，容易記仇，在感情生活中不易做到通情達理。

2.觀嘴唇：在面相學中，嘴唇代表感情與溝通能力。嘴唇薄代表薄情，這種人通常表達情感能力有限，缺乏感性，平時總是保持一顆理性的心，可能會在感情關係中出現溝通不順、太過理性等問題。

3.觀眉毛：眉毛在相學中稱為「情緣宮」、「兄弟宮」或「保壽宮」，代表着一個人的感情緣分、兄弟關係和長壽狀況。眉毛細長而平闊的人，一般比較聰明；眉毛雜亂無章的人，通常比較心散，做事虎頭蛇尾；眉毛稀疏的人，通常比較散漫，容易急躁。

4.觀鼻子：鼻子在面相中為「財帛宮」，若鼻子從中間位置開始堅挺，代表家境條件不錯，容易通過自身努力獲得可觀財富。鼻孔外露的人，多不善儲蓄，常因吃喝玩樂無節制而漏財。

玄學名師黃楚淇