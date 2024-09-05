洪助昇考獲車牌 嚇親同門

英皇歌手洪助昇（Aiden）於社交平台宣布「一Take Pass」考獲車牌，師姐李幸倪（Gin Lee）留言恭賀，順道宣傳自己的新歌名：「恭喜『新牌仔』！」同公司的許靖韻亦笑謂：「咁驚？」十分搞笑。Aiden表示家中只有自己有車牌，所以期望能載屋企人遊車河，目前想買部環保的電動車。