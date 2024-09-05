擲6位數投資銀飾 胡鴻鈞穩中求勝

歌手胡鴻鈞、蔚雨芯、施匡翹、胡楓及楊潮凱等，前晚為中秋慈善活動擔任嘉賓。胡鴻鈞自爆最近投資了6位數，與朋友在上海開設銀飾店：「本身兩個朋友代理外國品牌，我自己亦好鍾意戴銀製飾物，所以今次佢哋開分店搵我一齊投資。（會否打算在香港開分店？）唔好咁貪心，做好上海先再考慮，當然都希望可以去唔同城市推廣。（有冇送畀蔡思貝？）冇送過畀任何人。」

蔚雨芯獲吳奇隆支持

而同場以音樂大使身份出席的蔚雨芯，表示離巢無綫後主力發展音樂以及自己的美容生意，笑言內心仍有一團歌手火，近年經常為慈善活動獻唱，過足歌手癮，又透露除了籌備新歌外，稍後亦會於內地發展旅遊生意。提到吳奇隆近日在毫無預警下，被退出有份參與的內地綜藝節目，曾簽約對方公司的蔚雨芯就指跟對方完約後已很少聯絡，但大讚前老闆人很好：「佢好支持我嘅美容產品，雖然前老闆娘（劉詩詩）就少啲，但佢真係好靚，好似喺仙境出嚟咁，我都畀佢融化咗。（搵佢做產品代言？）唔夠膽。」提到幕前演出，她表示若角色合適，加上時間配合便會考慮。