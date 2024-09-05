李沁跌Watt滲膠味

內地女星李沁憑劇集《慶餘年》令人氣推至高峰，其他作品《錦繡南歌》及《愛上特種兵》亦大受歡迎，俘虜不少粉絲，獲網民大讚是「零死角美女」，氣質出眾。不過，她日前分享了四格自拍，有人指其容貌不復當年，而且有「膠味」。內地每年都有年輕小花湧現，李沁不想被後浪蓋過，看來要加把勁！