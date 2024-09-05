9月5日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月05日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李沁跌Watt滲膠味
被譽為「零死角美女」的李沁，近照似乎略為失色。
內地女星李沁憑劇集《慶餘年》令人氣推至高峰，其他作品《錦繡南歌》及《愛上特種兵》亦大受歡迎，俘虜不少粉絲，獲網民大讚是「零死角美女」，氣質出眾。不過，她日前分享了四格自拍，有人指其容貌不復當年，而且有「膠味」。內地每年都有年輕小花湧現，李沁不想被後浪蓋過，看來要加把勁！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240905-0905_00282_053/李沁跌Watt滲膠味
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc