娛樂

李沁跌Watt滲膠味

被譽為「零死角美女」的李沁，近照似乎略為失色。 被譽為「零死角美女」的李沁，近照似乎略為失色。
被譽為「零死角美女」的李沁，近照似乎略為失色。
內地女星李沁憑劇集《慶餘年》令人氣推至高峰，其他作品《錦繡南歌》及《愛上特種兵》亦大受歡迎，俘虜不少粉絲，獲網民大讚是「零死角美女」，氣質出眾。不過，她日前分享了四格自拍，有人指其容貌不復當年，而且有「膠味」。內地每年都有年輕小花湧現，李沁不想被後浪蓋過，看來要加把勁！
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