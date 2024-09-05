樂園重拾童真 甄子丹舉家遊美 約名導斟新劇

「宇宙最強」甄子丹早前化身時間管理達人，外出度假都不忘工作！他偕家人到美國旅行，與一對子女在主題樂園玩到癲，一家人策騎之餘又玩電動車，行程豐富。他此行又跟荷里活名導David Leitch見面，商談開拍新劇事宜，公私兩忙。

甄子丹向來愛錫家人，雖然工作忙碌，但亦不時抽時間享受家庭樂。他早前就與太太汪詩詩、女兒甄濟如及兒子甄濟嘉到美國度假，一家人齊齊到主題樂園玩樂，子丹與詩詩即變身「大細路」，與一對子女玩了不少機動遊戲，相當投入。

除了暢玩樂園，一家人又齊齊玩電動車及策騎，拍過不少古裝動作電影的子丹，策騎當然甚有心得，而詩詩與一對子女的騎術都相當不俗。

返港即投入工作 難得去到美國，當然不只遊玩，子丹抽時間與一班荷里活好友見面，當中包括曾合作電影《殺神John Wick 4》的導演Chad Stahelsk及名導David Leitch，David稍後會跟子丹合作荷里活新劇《功夫》，今次見面主要是洽傾新劇的工作。而子丹一家近日已返港，他正為電影《誤判》做後期，月中則會到內地出席電影節活動。