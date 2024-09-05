中娛星動：累許凱呆等 刁難拍攝團隊 網爆女藝人耍大牌 景甜歐陽娜娜「中箭」

有聲稱是內地某大雜誌工作人員於社交平台爆料，指一名女藝人與內地小生許凱拍攝靚相，當時於偏僻的樹林取景，有關方面為他們準備車，但女星選擇乘坐有自己生日牌照的大房車前往，明顯要晒排場。之後又顧住吃東西而要許凱在雨中等候近半小時，遲到還堅持要先吃飯才化妝。網民翻查資料，景甜曾與許凱合演劇集《樂遊原》，曾於去年11月以竹林為主題為雜誌拍攝。此爆料隨即上了熱搜，火速有近10萬網民點讚及有數千留言。網民食花生之餘，亦有人罵爆料者好Cheap，周圍說藝人壞話，但亦有網民指：「這個藝人才low，賺這麼多錢還不好好工作，給別人添麻煩」、「我要是工作中遇到難搞的人也會說，為甚麼要憋着」。有網民為景甜平反，指她沒有生日牌照大房車，亦有許凱的粉絲撲出，指不要拖他落水。