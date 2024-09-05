Jeremy見偶像險窒息 古天樂退出「舞」林飲恨

古天樂昨日出席新店剪綵活動，提到有網民「考古」，發現他曾在MV中大跳「開心舞」，舞技超越其代表作《今期流行》，遭取笑是「被演戲耽誤跳舞」，向來玩得的他即笑言當年應向跳舞方面發展！

藝人古天樂與男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨日在尖沙咀出席護膚品新店剪綵活動，古仔最近與當年合演《神鵰俠侶》的「小龍女」李若彤拍攝廣告，他說：「10幾年前拍賀歲片見過，有講番當年TVB拍劇生活，自己一直有同TVB幕後食飯，下次食飯會叫埋佢。」講到相識近30年的「姑姑」依然省鏡，他說：「佢好少出街食飯，因為對味精敏感，有自己餐單。佢真係保持得好好，咁多年完全冇變過。」

揭無綫騷錢細節 演藝人協會將舉行School Tour，關注學生情緒問題並為學子打氣，古仔透露首站會到其母校分享心得。對於最近有網民「考古」，發現他當年為陳慧嫻快歌《Dancing Boy》的卡拉OK版MV大跳「開心舞」，笑指舞技超越其名曲《今期流行》，問到屆時回母校會否有歌舞表演？他說：「唱歌唔會，跳舞就更加唔會。（網民話你係被演戲耽誤咗跳舞？）係呀，一早應該跳舞啦！（咁出跳舞單曲？）唔會啦，完全冇興趣，又唔係青春過人，留番畀啲年輕人。」

提到有網台節目爆宣萱當年在無綫拍劇的騷錢比王菲高，網民認為古仔的酬勞應該更高，他說：「唔記得喇，嗰陣係包薪合約，有騷錢嘅，但係嗰時拍一套古裝劇成半年，播出半個鐘計一個騷。嗰陣有兩個鐘空檔都出去拍電影，所以完全冇理騷錢幾多。（有前藝員爆當年無綫提出加50蚊騷錢續約？）我有加人工，大概1成以上，已經好好，因為出面有拍電影，加咗人工公司都可以抽佣。」

至於Jeremy被問到會否向古仔自薦參加School Tour，他說：「我完全唔敢同古生講嘢，雖然MIRROR都見過佢，但從未試過咁近距離，咁近見到古生真係有見到神嘅感覺，始終我由細就睇佢演出，一直有種好遙遠嘅感覺，啱啱真係緊張到有啲呼吸困難！」講到快將迎來29歲生日，他表示沒有異性相約，希望與同日壽星花姐食飯慶祝。他直言恨拍拖，自嘲戀愛經驗只有0.5次，因交往時間很短，未去到慘痛階段已分手。