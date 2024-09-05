娛圈單打：新進小花好省鏡 邊個話係老人台

咪成日話TVB係老人台，其實有大把後生仔女，個個省鏡。嗱，現正熱播的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，最新兩個單元案件當中，就有兩位表現亮眼的小花收穫網民讚賞。佢哋就係28歲的倪嘉雯（Carmen），以及30歲的陳熙蕊（Blossom）！

Carmen今回飾演患有嚴重濕疹的診所姑娘，捲入殺人事件，一場跑到天台打算跳樓輕生的戲份，盡訴患病令她受盡肉體折磨，備受異樣眼光歧視，亦令她對家人充滿怨恨，怨毒情緒拿捏得恰到好處。網民大讚她演得出色，係可造之材。

話時話，Carmen已非第一次受到網民關注，早前的大熱神劇《新聞女王》，她飾演「文家軍」一員，雖然戲份不多，但憑着出眾美貌獲得關注，獲網民封為「最美過鏡女同事」。佢加入TVB已有4年，曾參演多部電視劇，但戲份不多，而且多演女主角少女版，不算起眼。今次參演《法證》續有回響，證明呢位小花落足心機，只要公司肯畀機會，前途無可限量。

至於同劇另一小花Blossom，早前在另一單元飾演情緒病患者，後來更成為殺人兇手。網民都認同Blossom將角色演得楚楚可憐，殺人值得同情，估唔到佢表現咁好。呢位小花係2019年落選港姐，身形嬌小樣貌甜美，可惜一直行行企企冇乜發揮，今次可說是戲份最重的一次，成功令人留下印象。

所以話啫，TVB查實有唔少內外兼備的新面孔，唔係淨係得四五十路的「小生花旦」。計本欄話齋，有條件又肯努力的小花，大台應畀多啲機會上位，唔好暴殄天物吖。