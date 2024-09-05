被爆戀上朱敏瀚後首蒲頭 陳曉華約姊妹傾「蜜」偈 有咗先係真？

藝人朱敏瀚、陳曉華被爆拍拖及於年底結婚，但二人一直「潛水」不作回應，而前晚他們分別與兄弟張振朗及姊妹陳瀅、劉佩玥吃飯，似乎有「蜜」偈傾。至於早前跟陳曉華約飯的譚俊彥竟然爆她有咗！

無綫上位小花陳曉華（Hera）與朱敏瀚被爆戀情後，都未有公開回應，就連社交平台都沒有更新。「潛水」多日的兩位當事人前晚終於「蒲頭」，朱敏瀚跟好兄弟張振朗、吳業坤齊齊歎日本菜，眾人合照時，朱敏瀚更將頭靠向振朗，心情大靚比勝利手勢。至於Hera則與兩位好姊妹劉佩玥、陳瀅玩煮飯仔，她們分別Po出同一張齊集芫荽、洋葱和辣椒等重口味配料的照片，似乎在家炮製美食兼傾心事。而之前有指陳瀅為Hera及朱敏瀚拉紅線，撮合二人，相信3女相聚，必會傾「蜜」偈。

譚俊彥向龔嘉欣派定心丸 而陳豪、龔嘉欣（Katy）、譚俊彥（Shaun）及張曦文（Kelly）等，前晚為無綫節目進行錄影，問到日前剛與Hera一起出席飯局的Shaun，可收到對方的結婚請帖時，Shaun居然謂：「唔係有咗咩？我講笑啫，啲人笑佢，我就話佢結婚係假，有咗先係真。（佢有咩反應？）笑囉。（有冇請你飲？）梗係唔係啦，我個人認為係花邊新聞嚟，因為佢係5劇在手嘅劇后。」

而Shaun、Kelly、Katy出演的《企業強人》即將推出，Katy表示相當期待：「劇中我有5個階段，個角色係做足10年，初時都擔心出嚟嘅感覺係點。」Shaun就叫Katy安心，因為看過宣傳片，9成人都一致讚好。Katy又表示即將和陳山聰到澳洲參與宣傳工作，又會自留一天在當地旅遊，問到她是否蜜運中時，她強調單身已久，現已學識主動，打開自己心扉，不過結婚前才會公開戀情。