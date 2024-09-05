心水「最上鏡小姐」 翁嘉穗劉倩婷：中間冧巴嗰幾位！

兩位「最上鏡小姐」評判翁嘉穗和劉倩婷表示已有心水佳麗，揚言「都係中間冧巴嗰幾位」，又表示會互相交換意見，劉倩婷補充：「『最上鏡小姐』大家嘅心水應該有啲差別，如果三甲嘅話就會撞，因為要包括性格同談吐在內。」翁嘉穗直言不喜歡標準美女，個人鍾意靚得有特色，而劉倩婷就崇尚自然美，又指不諳廣東話不受影響，始終「最上鏡小姐」都是以貌取勝，又讚佳麗們談吐淡定，會盡量去聽及理解。