心水「最上鏡小姐」 翁嘉穗劉倩婷：中間冧巴嗰幾位！
兩位「最上鏡小姐」評判翁嘉穗和劉倩婷表示已有心水佳麗，揚言「都係中間冧巴嗰幾位」，又表示會互相交換意見，劉倩婷補充：「『最上鏡小姐』大家嘅心水應該有啲差別，如果三甲嘅話就會撞，因為要包括性格同談吐在內。」翁嘉穗直言不喜歡標準美女，個人鍾意靚得有特色，而劉倩婷就崇尚自然美，又指不諳廣東話不受影響，始終「最上鏡小姐」都是以貌取勝，又讚佳麗們談吐淡定，會盡量去聽及理解。
另外，日前翁嘉穗丈夫鄔友正透露有意報名參加《中年好聲音》，翁嘉穗說：「個個走嚟問我，暫時唔係啦！不過佢有跟緊老師學唱歌，所以當一個目標畀自己。（介意當年『三角戀事件』被重提？）冇唔開心，因為間唔中都翻出嚟！過咗去冇乜所謂，可能佢唔係好認識社交平台點樣運作。」又指內地很多老闆愛做直播視為商業推廣，但會叫老公不要再回答網民問題。
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