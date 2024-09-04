連任時裝周宣傳大使 代表被免職後首露面 NewJeans訴艱辛

韓國當紅女團NewJeans所屬的ADOR事務所與母公司HYBE鬧不和逾4個月，被稱為「NewJeans之母」的閔熙珍近日被免職，成員們紛紛透過社交平台表示心情沉重，而組合昨日出席首爾時裝周的開幕活動，是她們在公司「換血」後首次露面。

NewJeans所屬的ADOR事務所老闆閔熙珍，今年4月被爆有意帶組合離開母公司HYBE，引起HYBE不滿並要求她卸任，事件發酵至上月27日，閔熙珍終被免除公司代表的職務，改由金周永擔任代表理事，而閔熙珍則會繼續擔任NewJeans的製作人。

成員Minji前日在官方社交平台表示：「想跟擔心和安慰我們的Bunnies（NewJeans官方粉絲名）說句『沒關係』，但這次我沒有這樣的自信，一天的時間也不夠我們講好的說話，為甚麼要大家經歷這些不必要的辛勞，我感到很抱歉，因為無法解決而覺得無奈。」而成員Danielle亦表示：「代表被免職了，各方面都感到很辛苦，有很多苦惱，希望大家知道我一直在想你們。」至於Hanni則公開自己創作的歌曲，希望能安慰粉絲、隊友和閔熙珍。

Hyein型格搶Fo 而首爾時裝周昨日在首爾東大門設計廣場開幕，連續第2年擔任宣傳大使的NewJeans齊人現身開幕活動，Minji、Hanni、Haerin與Danielle穿上短裙大騷長腿，Hyein則以露腰裝搭配長褲晒出小蠻腰，相當型格。同場還有女團Apink成員吳夏榮、男團Highlight成員李起光及INFINITE成員成鍾等相繼亮相。