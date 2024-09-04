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龍門陣
高圓圓女神魅力 依然煞食
內地女星高圓圓近日出席品牌活動，以一身黑白配知性休閒裝扮示人，仍舊留有一頭飄逸的黑色長髮，簡約得來魅力依然。高圓圓亦於社交網分享罕有的公開活動靚相，雖然淡出大銀幕近10年，但仍然保持觀眾多年的女神印象，笑容依舊甜美！
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