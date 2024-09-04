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林家謙33歲生日 願望安靜
歌手林家謙昨日33歲生日，笑言無意中發現平時幫襯開的茶餐廳老闆娘跟他同日生日：「本來想同佢分享喜悅，但為免佢從此對我有印象，最後我都係心入面祝佢生日快樂。」果然係性格低調的怕醜仔。他向來選擇靜靜地過生日，因為最大的生日願望是「安靜」，他表示：「又過一年，33了了」，順道宣傳新歌《了了》。
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