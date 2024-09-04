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阿Dee愛捱鬧 唔會同193爭女
首度與雲浩影合作，193（左）和阿Dee大讚她有演戲天分。
藝人雲浩影於Viu原創劇《同居少女諸事卜》中，周旋於193與阿Dee之間，不過現實中，阿Dee自認沒可能爭得贏193，193亦認同兩人口味相差太大，不可能存在競爭：「阿Dee鍾意紋身、瘦、ABC嗰啲，我覺得呢類太激進，我鍾意文靜、乖巧，聽我講多啲，阿Dee鍾意控制佢、鬧番佢轉頭嘅。」
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