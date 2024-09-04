被讚靚仔 男友暗爽 鄧麗欣拍拖9個月 嫁期急唔嚟

鄧麗欣春風滿面，唔使講都知佢Fall in love。

前晚鄧麗欣（Stephy）、蔣祖曼，林耀聲及張錦程等出席電影《我談的那場戀愛》首映禮，飾演詐騙集團成員的Stephy，問到是否學識「呃仔」技巧？她強調本性善良：「好多人以為拍完一部戲就學識好多嘢，但其實演戲啫，都唔使學啦，做乜呃人啫。」

談及圈外男友被讚是大眼靚仔時，她甜笑說：「我嗰時都話佢唔似Rain（韓星鄭智薰）囉，眼睛大啲。（男友聽到被讚好開心？）佢好怕醜，我諗佢都開心嘅，話佢似李炳憲同鄭雨盛兩個咁靚仔嘅男神，都係較成熟啲。」

Stephy指男友非圈中人，所以低調為妙，但漏口風說：「佢職業同我呢行差十萬九千里，覺得有好處，會互相對對方嘅工作感興趣。」問到和男友拍拖逾9個月，可考慮結婚？她就毫不心急：「相處吓先啦，對我嚟講互相了解好緊要嘅。」

蔣祖曼有鋪兼職癮 而蔣祖曼對於有前輩指無綫騷錢只得500元，兼且加薪只得50元時，她就為公司講好話：「好多年前嘅事，無綫加薪係人人唔同，我人工就還可以啦，唔係貼錢拍劇。」她謂之前拍獨立電影為主，因收入偏低，要到餐廳打工維生，直至現時她亦有鋪兼職癮：「我依家連洗碗、倒垃圾都做，做演員接觸多啲人先有助演技，不過飾演妓女，靠幻想就得㗎喇！」