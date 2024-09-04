與陳凱詠分享愛情觀 Edan認「外貌協會」 最怕無理取鬧

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）近日與陳凱詠（Jace）推出男女合唱歌，二人暢談愛情觀。Edan表示沒有結婚的想法，並自認是外貌協會，不過不喜歡無理取鬧的女生，而Jace自言不排除會閃婚：「我係可以好飄嘅人。」

Edan和Jace近日推出合唱歌《漸漸我們》，二人於MV中扮演過氣情侶，默契十足。原來他們早在選秀節目《全民造星》已合作過，不過中間有整整3年時間沒有聯繫，但笑言一見到對方就有莫名的熟悉感和信任，完全不用熱身。提到今次首次合作演繹情歌，Edan笑言沒有難度：「因為首歌係講我哋分咗手。」Jace就指MV講述離開的傷感，相信大家不多不少都會經歷過，所以都容易代入。

專注唱歌拍戲 談到現階段對愛情的看法，Edan表示隨緣，稱從來沒有想過要結婚，又自言是計劃周全的人，所以閃婚這種事不會發生在他身上。相反Jace就指自己有機會閃婚：「我係可以好飄嘅人，雖然都仲有理智，但可以好快。」問到二人是否外貌協會？Jace笑言不是，但Edan就直認不諱，但如果涉及到愛情，性格會比外貌重要：「性格上我會鍾意好玩嘅，最緊要大家夾到。」又稱自己愛講道理，對無理取鬧的女生會卻步。

至於提到MIRROR近期廣告量下滑，疑人氣急跌，Edan解釋因為上半年團隊忙於舉行巡唱，又指作為藝人應該專注唱歌拍戲，深信只要做好自己，自然就會有人支持。