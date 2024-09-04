蔣家旻傳月底做人妻 台灣行禮

曾獲「最佳女配角」的蔣家旻情路跌跌撞撞，早前終於找到好歸宿，認愛HOY TV高層周永基，昨日更傳出二人將於本月底在亞洲地區拉埋天窗，不少圈中好友都已收到邀請，蔣家旻則表示有好消息會向大家公布。

現年34歲的蔣家旻，憑無綫劇集《美麗戰場》中「反骨琪」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女配角」，事業上取得成績，感情生活亦有收穫，昨日更傳出她將於本月底與未婚夫正式拉埋天窗。據知，今次婚禮並不會在香港舉行，二人選擇於亞洲地區秘密行禮，更有指早於幾個月前，已有不少圈內外的親朋好友收到邀請，有部分藝人還向公司請定假，準備出發觀禮。

孖陳楨怡拍劇為先 對於此事，蔣家旻接受訪問時表示：「我仲忙緊劇集，即將出發去布拉格拍外景，預計逗留一星期，屆時將拍攝與陳楨怡姊妹戲份。暫時未有任何嘢公布，有消息會喺社交平台通知大家。」問到是否可以期待好消息時，她再回應：「總之有消息就一定會公布。」

而多年來，蔣家旻曾與不少藝人傳過緋聞，早年便有傳她和同公司的朱敏瀚拍拖，更被指夜訪而惹來小三疑雲。而最近一次她現身湯洛雯的聚會時，便激罕帶同未婚夫出席，頓時引起熱話。據知，其未婚夫之前在台灣任無綫製作中心主管，去年返港後，過檔HOY TV擔任製作經理，由於男方在台灣還有其他生意要打理，故現時都是香港、台灣兩邊走。而兩人傳出將於亞洲地區舉行婚禮，似乎大有可能「近近哋」於台灣舉行，一方面方便未婚夫，另一方面亦能讓出席的藝人朋友可以「飲完」趕返香港開工。