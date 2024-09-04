獨家訪問：開工得寵食肥咗 莊子璇卸任在即 減磅為師妹加冕
港姐冠軍莊子璇卸任在即，期待一睹眾師妹的風采之餘，她亦積極操弗，準備為新一任港姐加冕。現時正忙於拍劇的她，坦言上了癮，為了「升呢」更報讀戲劇班提升演技。
《2024香港小姐競選決賽》將於本月15日隆重舉行，上屆冠軍莊子璇正為她參演的首部無綫劇集《金式森林》拍攝，早前到內地開工的她，接受本報獨家訪問時表示既開心又順利，更笑言肥了很多。她於劇中飾演郭晉安女兒，又有3個哥哥何廣沛、陳浚霆及羅天宇，可謂萬千寵愛在一身。她表示：「劇中啲阿哥成日都買好多零食、飲品，拍攝環境又開心，雖然過程好攰，但都學咗好多技巧。」她又透露剛報了戲劇班，問到是拍戲上癮還是覺得有所不足時，她謂：「兩樣都有啦！自己對演戲都有興趣，都要系統式咁學一學，睇吓點樣做得更好。同埋其實我都好鍾意唱歌，諗住之後都跟老師上堂。」
港姐佳麗變拳王
卸任在即，準備為新一屆港姐加冕的她最近不時做Gym，問到是否要積極減磅時，她坦言：「係呀！時間過得好快，自己參選好似尋日發生嘅事一樣，都好期待新一年港姐誕生，我知上台嗰刻係好緊張，希望師妹們加油，我都好期待睇佢哋嘅表現。」
另外，於港姐節目《2024香港小姐 女．遊記》中，倪樂琳、王汛文及謝淑怡3位佳麗玩轉菲律賓碧瑤，除了學習擺Pose和行Catwalk的技巧，她們更向泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學打拳，化身女拳王訓練擊拳和踢腿，相當厲害。
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