獨家訪問：開工得寵食肥咗 莊子璇卸任在即 減磅為師妹加冕

《2024香港小姐競選決賽》將於本月15日隆重舉行，上屆冠軍莊子璇正為她參演的首部無綫劇集《金式森林》拍攝，早前到內地開工的她，接受本報獨家訪問時表示既開心又順利，更笑言肥了很多。她於劇中飾演郭晉安女兒，又有3個哥哥何廣沛、陳浚霆及羅天宇，可謂萬千寵愛在一身。她表示：「劇中啲阿哥成日都買好多零食、飲品，拍攝環境又開心，雖然過程好攰，但都學咗好多技巧。」她又透露剛報了戲劇班，問到是拍戲上癮還是覺得有所不足時，她謂：「兩樣都有啦！自己對演戲都有興趣，都要系統式咁學一學，睇吓點樣做得更好。同埋其實我都好鍾意唱歌，諗住之後都跟老師上堂。」