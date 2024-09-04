上海巡唱「接招」 李克勤媲美全紅嬋 數十公仔飛上台

李克勤日前在上海舉行巡唱，歌迷喪拋數十公仔上台「送禮」，有指被當是跳水金牌得主全紅嬋，他笑說：「唔係啩？係咪流行咁樣？」他慶幸自己打開波，反應快接得住。至於全紅嬋在澳門被狂迷追到入廁所，一度驚到爆喊，認真陰功。

歌手李克勤最近參與內地綜藝節目《披荊斬棘》第4季，同時完成《我們的交響樂世界巡迴演唱會》上海站，隨後將移師澳門開騷，難怪他笑言忙到連呼吸也沒有時間。

今次上海演出，他最難忘是歌迷不停拋公仔上台，與出名愛毛公仔的國家隊跳水奧運兩金得主全紅嬋享同樣「待遇」，他說：「上兩站都有歌迷想送禮物畀我，就咁拋上台，我身手反應都勁㗎！打開波嘛！一手就接住，唔知佢哋係咪覺得好好玩，所以今次上海站特別多，拋咗幾十隻上嚟。（當你係全紅嬋？）唔係啩？係咪依家流行咁樣？可能歌迷心目中我仲未長大，或者送畀我囝囝，不過無論送咩畀我，我都開心嘅。」克勤之前因工作少見家人，故完成演出後，特意放兩日假帶媽咪遊上海：「食吓嘢同周圍行吓，點忙都要搵時間陪吓家人。」

被狂迷追入廁所 另外，人氣爆燈的全紅嬋結束訪港之行後轉往澳門，吸引大批Fans在酒店等候，她甫露面即有數百Fans蜂擁而上，場面混亂，她更遭瘋狂Fans猛追，一度要衝入女廁躲避，有狂迷卻照追入內，令她受驚爆喊，要由保安護送離開。期間有工作人員呼籲大家排隊，指全紅嬋會與大家合照：「你們嚇到她了，她在裏面哭！你們退後一點，她答應我們會出來和你們合照，但是，一定要排好隊。」