娛樂

樂宜放空 夕陽陶醉

樂宜晒出玉背及迷人後腰，女人味滿瀉。 樂宜晒出玉背及迷人後腰，女人味滿瀉。
樂宜晒出玉背及迷人後腰，女人味滿瀉。
34C「DJ女神」樂宜，憑玲瓏浮凸好身材俘虜不少Fans，而她亦非常大方，不時分享噴血照大派福利。繼早前以高衩Deep V泳衣騷Quali後，日前她又上載一輯海邊夕陽襯美女的Big波靚相，穿上掛頸背心大騷白滑玉背，並「解放」一小截迷人後腰，寫道：「來放空一下。」
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