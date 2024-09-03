前後腳避前妻 畢彼特首拖女友放閃

《第81屆威尼斯電影節》進入第4日，荷里活兩大男神佐治古尼（George Clooney）與畢彼特（Brad Pitt）合演的新片《孤狼同謀》（Wolfs），於香港時間昨日凌晨舉行首映禮，60歲的畢佬破天荒帶34歲珠寶首飾設計師女友Ines de Ramon現身，成為全場焦點。

拍拖近兩年的畢佬與Ines愛得低調，今次是兩人首度以情侶姿態出席活動，但沒有一同行紅地氈。兩人襯晒一黑一白情侶裝手拖手現身，並與佐治古尼夫婦合照，期間畢佬與女友深情對望，甜蜜滿瀉！首映上，畢佬與古尼發揮「老頑童」本色，先後混入攝影記者堆。電影放畢後，觀眾站立拍掌4分鐘，兩位男神開心得跟住音樂起舞，十分搞笑。

離婚後與畢佬反晒面的影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），上周亦於當地宣傳新片，電影節藝術總監Alberto Barbera之前受訪時，透露兩人有策略地避開對方，安祖蓮娜於8月29日抵達當地宣傳後，即飛往美國科羅拉多州另一電影節，而畢彼特就於8月31日到達，確保不會見面。

古尼否認天價片酬 而在記者會上，古尼首度回應他於7月公開叫美國總統拜登（Joe Biden）退選一事，對於拜登最終宣布退選，古尼大讚其行為是「自華盛頓（Geroge Washington）以來最無私之舉」。他又否認有傳他與畢佬拍攝《孤》片各袋3,500萬美元（約2.73億港元）片酬一事，他說：「不管消息來源是甚麼，我們真實拿到的，比報道中少好幾百萬美元。」

另一方面，《美國愛滋病研究基金慈善晚宴》（amfAR Gala）於同日舉行，英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）、美國男星李察基爾（Richard Gere）夫婦及「靚太」伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）等出席，星光熠熠。