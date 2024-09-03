暢所欲玄：剋應

山體因為人為的破壞，如採礦鑽探、開闢公路、築橋及隧道之類，又或天災暴雨、地震海嘯而令山崩地裂、水土流失，使山砂形狀出現大破壞，石頭凸露、沙石流走、草木枯萎不生，形成山崖漏道，此等不吉之形態，出現在任何一個方位上都以凶事為應，影響家中某位成員，或出現相關的疾病。

在一些風水典籍中都有此等記載，所謂乾首、坤腹、離目、坎耳、兌口、震足、巽股、艮手也。在天干的應象是甲頭、乙項、丙肩、丁心、戊脅、己脾、庚臍、辛股、壬脛、癸足。十二地支所表現是子疝氣、丑脾肝、寅背肱、卯目手、辰背胸、巳面齒、午心腹、未脾脅、申咳嗽、酉背肺、戌頭項、亥肝腎。

飛星賦云：切莫傷夫坤肉震筋，豈堪損手離心艮鼻。震之聲，巽之色，向背當明。乾為寒，坤為熱，往來切記。因星度象，木反側兮無仁；以象推星，水欹斜兮失志。砂形破碎，陰神值而淫亂無羞。水勢斜衝，陽卦憑則是非牽累。巽如反背，總憐流落無歸。乾若懸頭，更痛遭刑莫避。因此，在陰宅陽居上，在外局周圍都以不見凶形惡煞為上。

玄學家伍立群