視帝陳豪早前到內地開工，拍劇時更全家總動員北上陪伴。日前有內地網民分享與陳豪的合照，寫道：「香港明星，來我們家按摩店，很激動！」網民的座標位置顯示為廣東，相信陳豪到了位於廣東、適合一家大細光顧的按摩店。陳豪面帶微笑望向鏡頭，十分親切。工作忙碌的他，似乎趁空閒時按摩放鬆一下。