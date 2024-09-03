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陳豪幫襯按摩店斷正
視帝陳豪早前到內地開工，拍劇時更全家總動員北上陪伴。日前有內地網民分享與陳豪的合照，寫道：「香港明星，來我們家按摩店，很激動！」網民的座標位置顯示為廣東，相信陳豪到了位於廣東、適合一家大細光顧的按摩店。陳豪面帶微笑望向鏡頭，十分親切。工作忙碌的他，似乎趁空閒時按摩放鬆一下。
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