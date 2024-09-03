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歐陽娜娜緋聞男友被嫌棄
台灣女星歐陽娜娜早前被爆出秘戀內地樂隊Mandarin鼓手安雨，她的心情似乎未受緋聞影響，日前晒出多張性感靚相。身穿針織大露背套裝的她，露出白滑美腿相當搶Fo，引來網友留言大讚。
不過同時也有不少人關心她的感情狀況：「希望娜比找一個又高又帥的」、「希望新聞是假的」、「不想是安雨。」
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