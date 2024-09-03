忙裏偷閒賀牛一 陳庭欣「泰」 識歎 沙灘露「峰」芒

藝人陳庭欣（Toby）近年除了擔任主持工作外，也參演了不少劇集和電影，均有亮眼表現，近日熱播的無綫劇集《法證先鋒VI:倖存者的救贖》中亦能見到Toby身影，工作多不勝數。

不過於繁忙工作當中，有適當的休息也非常重要，日前Toby在社交網分享到泰國沙灘遊玩的短片，身穿紅色比堅尼的她大晒纖腰長腿及澎湃上圍，深長事業線睇頭十足，Toby留言：「嚟到咁靚嘅沙灘，日頭梗係同陽光玩遊戲，黃昏時間就要欣賞神秘又刺激嘅Fire Show。」影片一出，大批網民留言大讚：「點解可以咁靚。」、「好弗！」、「性感甜美。」

約齊好友開餐 Toby於上月27日迎來生日，雖然她忙於拍劇及做節目，但一班圈中好友也十分有心，夾好時間為她慶生。Toby晒出慶祝照片，當中可見譚嘉儀、許家傑及白雲等到賀，Toby接受本報訪問謂：「今年其實都冇特別搞Party，都係見吓朋友，一齊食餐飯，我同譚嘉儀、許家傑都係8月生日，所以每年我哋都會有呢個聚會。」