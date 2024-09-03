9月3日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月03日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
苗僑偉大女 低炒出「股」惑
苗彤跟隨爸爸腳步成為演員。
藝人苗僑偉與老婆戚美珍結婚逾30年，育有一對子女，大女苗彤遺傳到父母優良基因，近年她轉型做演員，不時於社交網派福利。近日她到墨西哥旅行，大晒火辣比堅尼照，更以低炒角度拍攝做「影後」，加上泳褲款式性感，相當吸睛，網民看後都讚她愈大愈靚女。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240903-0903_00282_053/苗僑偉大女--低炒出「股」惑
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc