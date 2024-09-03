娛樂

苗僑偉大女 低炒出「股」惑

苗彤跟隨爸爸腳步成為演員。 苗彤跟隨爸爸腳步成為演員。
苗彤跟隨爸爸腳步成為演員。
藝人苗僑偉與老婆戚美珍結婚逾30年，育有一對子女，大女苗彤遺傳到父母優良基因，近年她轉型做演員，不時於社交網派福利。近日她到墨西哥旅行，大晒火辣比堅尼照，更以低炒角度拍攝做「影後」，加上泳褲款式性感，相當吸睛，網民看後都讚她愈大愈靚女。
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