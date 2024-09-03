刻意曬黑被彈「核突」 Anson Lo免傷眼 拒着三角泳褲

Anson Lo到電台宣傳，大批粉絲在場等侯。

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨日到電台宣傳新歌，講到再拍MV會否升呢穿三角泳褲？他笑言視覺效果太震撼，只接受以四角泳褲亮相。

Anson Lo昨日接受電台訪問宣傳新歌《Hey Hey OK！》，過百「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）冒住酷熱天氣守候，他抵步後即向粉絲打招呼及派心。Anson Lo於節目中獲主持讚皮膚白裏透紅，但問到可有想過曬黑變成古銅色皮膚時，他表示：「自己膚色唔係咁沙灘，但由細到大都係咁，遺傳媽咪皮膚，唔一定好陽光先去沙灘，做自己就開心。」 他自爆中四時由於皮膚太白，旅行時刻意曬黑，以為同學會讚他靚仔，但大家反而覺得「核突」，令他相當後悔。

在MV中狂騷肌肉的Anson Lo一直保持健美身形，但原來他屬於瘦底，食極唔肥，故難以保持肌肉量。問到過往暑假有甚麼不敢做，而覺得錯過了的事？他笑說：「裸泳囉，細個睇外國電影裸泳好似好普遍。依家係做得，但唔代表會做，就算喺私人泳池都未試過，最多喺屋企浴缸。」談到如果再於夏天拍MV，會否升呢穿三角泳褲？他笑說：「三角泳褲太爆炸，視覺好震撼，驚大家會傷眼球，四角泳褲啦。」

Stanley風騷尋人 自言是MIRROR成員中「大汗三甲」的Anson Lo離開電台前無懼32度高溫，穿着外套於猛烈太陽下逐一與神徒打招呼和收禮物，最後更由正門跑上斜路到後門，擺出大心心甫士致謝道別，氹得粉絲相當開心。被問到他早前向《全民造星V》亞軍KC打招呼，但疑似被對方藐爆一事，經理人花姐婉拒表示不做訪問。

此外，Anson Lo近日與隊友Jer為Stanley和Jeremy慶生，Stanley貼出合照向缺席的Edan挑機：「多謝大家，呂爵安（Edan），你喺邊？」對方則回覆：「試吓早少少約？」