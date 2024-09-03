高海寧帶師妹睇海豚 陳甜甜貪靚仔恨同黃宗澤「談情」

本年度港姐將於本月15日舉行決賽，無綫近日推出相關特備節目，讓觀眾對佳麗們加深認識。港姐出身的高海寧負責帶領幾位師妹睇海豚，令大家興奮忘形。佳麗之一的陳甜甜趁機向黃宗澤「剖白」，直言想與帥哥拍愛情片。

無綫推出港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》，最近兩晚播出「香港篇」，由「師姐」高海寧（高Ling）聯同賴慰玲等帶領3位來自不同地方的佳麗，包括來自河北的陳甜甜、來自加拿大的梁嘉莹及來自荷蘭的楊梓瑤暢遊香港。高Ling負責帶幾位師妹到訪大澳親親大自然，坐船出海睇中華白海豚，幾位佳麗目睹海豚出現，表現興奮。

楊梓瑤被指「鬥雞眼」 高Ling與師妹說到決賽時的「問答環節」，她坦言：「當時最驚就係呢個環節，個腦係一片空白！」來港不久的陳甜甜原來只花了兩個星期苦練廣東話，梁嘉莹即大爆：「佢睇粵劇睇到凌晨2點。」不過原來她口中所指的「粵劇」，其實是粵語劇集，鬧出笑話一場！3位佳麗又參加電視特技班，體驗拍攝動作戲，並找來「星二代」龐景峰教導她們吊威吔及揸槍動作，當中楊梓瑤最大膽，吊威吔從高處跳下依然毫無懼色，更在空中Chok爆擺甫士，相當吸睛。

提到網上有不少負評留言，楊梓瑤「投訴」指自己曾被形容「鬥雞眼」。當玩「真心話大冒險」時，陳甜甜一臉甜絲絲自爆最想與黃宗澤合拍愛情片，事關被對方的帥氣所吸引，少女心滿滿令旁人忍俊不禁。