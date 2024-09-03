娛樂

黃智雯朱茵 校友聚會鬥靚

朱茵（左起）、黃智雯及彭秀慧難得相聚。 朱茵（左起）、黃智雯及彭秀慧難得相聚。
朱茵（左起）、黃智雯及彭秀慧難得相聚。
藝人黃智雯早前現身演藝學院校友會20周年活動，與朱茵及彭秀慧等合照，狀態極佳的她拍住女神級師姐亦不見失色。此外，日前現身澳洲悉尼的她在社交網大晒玉背，又與粉絲同台食飯，即使沒有濾鏡，皮膚依然極佳，有粉絲驚嘆：「黃智雯真人臉好小好瘦！」
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