9月3日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月03日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黃智雯朱茵 校友聚會鬥靚
朱茵（左起）、黃智雯及彭秀慧難得相聚。
藝人黃智雯早前現身演藝學院校友會20周年活動，與朱茵及彭秀慧等合照，狀態極佳的她拍住女神級師姐亦不見失色。此外，日前現身澳洲悉尼的她在社交網大晒玉背，又與粉絲同台食飯，即使沒有濾鏡，皮膚依然極佳，有粉絲驚嘆：「黃智雯真人臉好小好瘦！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240903-0903_00282_035/黃智雯朱茵--校友聚會鬥靚
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc