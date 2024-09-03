國家游泳隊魔音洗腦 陳奕迅邀同台Sing戰

國家游泳奧運代表日前在晚宴開金口唱歌神陳奕迅（Eason）的金曲，由於唱功麻麻兼走音，成為網民熱話，忙於在內地巡唱的Eason即邀各人亮相其個唱來個大合唱。而國家隊乒乓球代表樊振東就清唱楊千嬅的歌曲，獲對方邀做表演嘉賓！

Eason熱捧巴黎奧運，忙於在內地舉行巡唱的他，除了演出期間與觀眾談及相關話題，更試過為了觀賞國家隊代表樊振東出戰奧運乒乓球男子團體金牌戰而提早10分鐘完場。雖然今屆奧運已經結束，但熱潮尚未減退。

中國游泳奧運代表張雨霏、潘展樂、覃海洋、徐嘉余、王長浩及孫佳俊日前現身聯歡晚會，期間獻唱Eason的歌曲《孤勇者》，眾人有不同唱腔而且走音，有份獻唱的潘展樂忍不住笑場，連在台下聽歌的其他國家隊成員也笑個不停。不少人被他們的表演逗樂，令「游泳隊人魚上岸，嗓子換腿」及「陳奕迅被告者名單」等話題衝上熱搜，有人笑說：「這個《孤勇者》可列入年度搞笑視頻範疇了，游泳隊隊員真的是集體用嗓音交換了雙腿吧」、「集體跑調這才是真正的全開麥」、「求看完不笑教程」。

楊千嬅請樊振東睇騷 有網民直接在Eason的社交網留言「告狀」，覃海洋亦有在相關影片直接標註了Eason，成功引起歌神注意！Eason前晚完成大連第3場演出後，即在社交網發文，邀請6位泳將到其演唱會合唱：「有機會來我演唱會現場，一起唱！」張雨霏率先回應：「老師，我們怕累了你」，潘展樂、孫佳俊及覃海洋則同聲表示定必赴會。之後Eason又拍片，用印有樊振東名字的球拍打乒乓球，並向對方隔空喊話：「東哥，呢塊膠（球拍上的膠膜），等你嚟搣！」

身為Eason粉絲的樊振東唱功了得，他在晚宴上亦有大展歌喉，清唱楊千嬅的《野孩子》，成功獲得千嬅關注，並在社交網發邀請函：「唱得好，期待有機會一起合唱，有空的話來看巡唱嘍！」