獨家追蹤：星級家長 接送子女 「天王嫂」方媛貼身侍候 陳展鵬獻開學Kiss

昨日學生們終於開學，「天王嫂」方媛獨自出巡送細女Charlotte返學，雖然學校職員如臨大敵，但見慣大場面的囡囡處變不驚，更眼仔睩睩可愛望鏡頭。而視帝陳展鵬夫婦亦親送女兒小豬比上學，一家三口更來個「開學Kiss」。

經過開心的暑假後，昨日莘莘學子終於開學，大人及小朋友都要收拾心情迎接新學年的開始。昨日，一眾星級家長紛紛為子女化身廿四孝父母管接管送，當中天王郭富城的太太方媛，不管天氣酷熱，仍親自帶5歲細女Charlotte到銅鑼灣上幼稚園。之前郭富城開演唱會時，方媛不時帶兩位寶貝女撐場，一對寶貝High足全場，又唱又跳。而方媛昨午約一時，衣着雖然比平日Casual得多，但仍滿身名牌，戴上鴨舌帽、口罩及黑框眼鏡的她，穿貼身白襯衣，盡顯弗爆身材。她與囡囡乘七人車到達學校門前時，甫見記者即一臉愕然，反觀梳孖辮、穿花花襪及校服裙的Charlotte極為精靈，眼仔睩睩望向鏡頭，此時數名學校職員上前協助，方媛則匆匆拖着囡囡步入學校，活潑的Charlotte於校門外遇到外籍同學仔時，主動揮手打招呼，之後邊行邊傾步入校園，方媛安頓囡囡後亦急急離開，沿途被問到郭富城是否因工作未能現身，她未有回應便上車。

及至下午約二時，方媛再乘七人車回校接放學，不過今次座駕未有停於校門外，只停泊在附近街道，方媛下車急步入校，離開時見Charlotte已除掉口罩，好奇的她不時頻頻回望鏡頭，此時學校職員再次上前護送她們上車離開。

至於視帝陳展鵬雖然要開工，但朝早亦跟太太單文柔齊齊送愛女小豬比返學，入校內前更向女兒送吻，相當有愛。單文柔昨日接受本報訪問時大讚女兒好勁：「我仲擔心佢起唔到身返學，因為以前佢返下晝班，依家K3轉咗上午班，我前一晚同佢講今日要好早，可能有天使同魔鬼喺側邊打仗，會唔想返學，但你要企喺天使嗰邊，點知今日佢好快就自己去刷牙洗臉，雖然好眼瞓，但好快就出得門口。」說到女兒長高不少時，她笑說：「老師都話佢唔同咗，之前好精靈、活潑，依家知道自己K3最大嗰班，安靜咗好多，成件事好成熟。」

陳敏之學校門前接心心 另外，陳敏之的囝囝子樂轉眼間已升至小二，敏之向來堅持親自送返學，而兒子由幼稚園至今，每逢入學校前都會給媽咪「心心」，敏之冧爆說：「係好Sweet，（佢唔怕醜？）佢暫時都唔怕，有時尷尬個心會細啲，因為之前暑假我日日陪住佢，佢掛住我，開學第一個心就誇啲，哈哈，我諗遲啲佢未必會做，真係大個仔，子樂好乖、好識諗、好孝順，係一個暖男。」她說時感動到坦言想喊：「佢愈大愈乖，真係好抵生。」

另一星級家長湯怡受訪時指工作忙，但為爭取與囡囡麥QQ相處，有時會缺乏休息，但仍覺值得。昨日女兒升K1的大日子，湯怡母女於學校前頭貼頭合照，認真sweet，她開心表示：「佢真係好鍾意返學，暑假時見到啲大姐姐課外活動要返學，就好羨慕。今年佢換咗新校舍，環境唔同咗，但送佢返學校時佢完全唔驚，同我講Bye Bye就自己行咗去。」湯怡安排囡囡入讀不少名人追捧的國際英文幼稚園，幫愛女建立良好的學習根基。