聖圭港騷尾場 自爆曾染疫失聲
韓國男團INFINITE隊長聖圭前日起一連兩日在旺角麥花臣場館舉行演唱會，是他繼去年6月後，相隔約1年在香港開騷。昨日演出在下午4時左右開始，身穿白衫黑褲的聖圭以《DRVIN'》一曲揭開序幕，並緊接唱出《Shine》和《Ready to go》，之後用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係金聖圭！」他指當天是亞洲巡唱的最後一場演出：「我在8月初開始，以首爾作為起點，每個周末去到不同城市演出，今天是最後一場，希望大家可以好好享受，要用眼睛和手機好好收藏這一刻，不要後悔。」
他之後演繹出道後首支Solo曲《Because》及首張個人專輯的歌曲《41 Days》，並透露返韓後便會開始演音樂劇《長靴妖姬》，又表示雖然還不能透露詳情，但INFINITE正在準備一些東西，估計今年餘下來的時間都會十分忙碌，台下粉絲即興奮尖叫。他又自爆在海外演出期間曾因為感染新冠失聲，多得聲樂老師幫助他開聲，讓他可以順利完成是次巡唱。
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