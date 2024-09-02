聖圭港騷尾場 自爆曾染疫失聲

韓國男團INFINITE隊長聖圭前日起一連兩日在旺角麥花臣場館舉行演唱會，是他繼去年6月後，相隔約1年在香港開騷。昨日演出在下午4時左右開始，身穿白衫黑褲的聖圭以《DRVIN'》一曲揭開序幕，並緊接唱出《Shine》和《Ready to go》，之後用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係金聖圭！」他指當天是亞洲巡唱的最後一場演出：「我在8月初開始，以首爾作為起點，每個周末去到不同城市演出，今天是最後一場，希望大家可以好好享受，要用眼睛和手機好好收藏這一刻，不要後悔。」