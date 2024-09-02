「胸」降泰國晒水着 韓韶禧挽回民心 殺入10大「新世代演員」

本月底憑新劇強勢回歸的韓國女神韓韶禧，日前谷胸襲泰國吸金時狀態大勇，激罕晒比堅尼照。她近日更成功打入韓迷票選「十大最期待新世代演員榜」，可惜排名不及女星高旻示。

韓國「最美小三」韓韶禧年初高調認愛男星柳俊烈後，掀起軒然大波，縱然她火速斬纜，形象仍因此受挫，經過大半年後逐步收復失地。她夥拍朴敘俊合作的韓劇《京城怪物》今年1月播畢後，第二季將於本月底上架。韓韶禧亦再度為事業搏殺，日前旋風式襲泰國出席護髮產品活動時狀態極佳，穿上白色連身短裙谷胸晒腿兼甜笑派心，迷暈大批泰迷，她又趁機在當地泳池大解放，激罕分享穿黑色比堅尼的性感照吸Like。

車銀優登榜首 此外，近日有韓媒公布最新民意調查，票選「最期待新世代演員」，「臉蛋天才」車銀優不負眾望大熱登頂，力壓屈居第2位的韓劇《Sweet Home》男星李到晛，同劇拍檔高旻示高踞第3位，榮登女星之首。至於早前憑話題劇《背著善宰跑》爆紅的男神邊佑錫，與韓劇《Moving超異能族》女星高允貞分別排第4、5位。韓韶禧經歷風波後依然不失民心，成功躋身第6位，而金多美、宋江、金世正及全鍾瑞則依次進佔第7至10位。

而在是次民意調查中，合作神劇《愛的迫降》定情的玄彬與孫藝珍，以及韓劇《鬼怪》的孔劉與金高恩，以相同票數膺國民票選最近10年間「最佳韓劇CP」，力壓《淚之女王》的金秀賢與金智媛。