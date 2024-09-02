歌迷興奮爆粗 莫文蔚逼言承旭除衫合唱

莫文蔚以組合F4經典歌曲《流星雨》介紹Jerry出場，之後互相擁抱，莫文蔚大派高帽：「你好帥，為甚麼一直都那麼帥？太離譜了！」Jerry即招架不住，莫文蔚指他穿得太多，隨即號召全場觀眾逼他脫下西裝褸，Jerry乖乖就範，露出一雙麒麟臂，引來全場尖叫。Jerry自言很少做演唱會嘉賓，但在台下當觀眾亦情緒高漲，莫文蔚之後拖着他與全場觀眾來個萬人大合照。

履行廿年前約定

莫文蔚透露會邀請Jerry，全因早於20多年前合作劇集《烈愛傷痕》時已約好，Jerry說：「記得當時跟你合作，我很緊張。」莫文蔚說：「我在過去的31年事業裏，只拍過一次偶像劇，就獻給你了！印象很深。」大螢幕即播出當年的劇照，相中他們攬到實又情深對望，莫文蔚即「戴頭盔」：「我老公還坐在下面。」之後她與Jerry合唱情歌《我真的受傷了》，惟Jerry只顧睇提詞機，未有注意到莫文蔚想跟他互動，場面搞笑。騷後不少網民分享影片，大讚二人如吃了防腐劑不會變老外，亦有人直指見到Jerry出場時忍不住爆粗，前面的女觀眾則嗌到破音，足證偶像魅力非凡！