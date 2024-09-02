娛樂

腹部微隆 孫燕姿傳有孕

新加坡天后孫燕姿早前在網上自爆身體抱恙，之前為演唱會付出的努力白費，預告要9個月後再投入工作，演唱會亦將於明年才舉行。不過近日她被拍到低調到台灣開工，離開工作室時，見穿上鬆身裙的她腹部微隆，小腿更見水腫，滲出孕味，大批工作人員幫她拖行李及送返酒店，其經理人只表示她的身體狀況OK，多謝外界關心。
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