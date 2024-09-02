疑搭飛機「搶位」遭公審 余文樂老婆道歉撲火

藝人余文樂早前公開與女兒嘴對嘴的照片後捱批，被轟行為不當，豈料一波未平一波又起，其太太王棠云被爆搭飛機時，疑詐傻扮懵搶別人的座位，她於凌晨發文跪低道歉，兩公婆是非纏身！

有台灣網民日前在討論區爆料，指余文樂太太王棠云從日本坐商務艙飛返台灣時「搶座位」。該網民稱登機時，座位被年約4、5歲的小女孩霸佔，身旁的媽媽已為她扣好安全帶，空姐請對方拿出登機證確認座位時，對方不但沒有出示，更寸嘴表示不知道坐錯座位：「如果你硬要坐這個靠窗的位子，那我女兒就會在旁邊吵你囉。」網民紛紛湧至王棠云的社交網留言區鬧爆。

老公保持沉默照「中箭」 王棠云其後於凌晨時分發布黑底白字長文，承認搭飛機時與乘客就座位問題有異議，亦承認有疏忽：「關於飛機換位子的事情我可能有疏失了，我只怕小孩打擾其他乘客，沒有想假裝坐錯位置或搶位置。」她澄清登機時沒有看清楚登機證，誤以為與女兒獲安排坐在一起，及後經空姐提醒才知道坐錯位，就此道歉。

她續指當時因擔心小朋友哭鬧會影響旁邊乘客，故禮貌詢問對方是否願意交換座位：「我沒有說出『如果你硬要』或是『我小孩就會在你旁邊吵你』的言語，當下得到了您的允許，我就沒有多想了。」她對於未有充分顧慮對方感受而感到抱歉，表示今後會更加謹慎。事件引來網民熱烈討論，余文樂亦因一直未有發聲為老婆護航，而再次「躺着也中槍」。