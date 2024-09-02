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潘明璇黃婉恩 正面交「峰」
黃婉恩（左）與潘明璇齊齊騷Quali，清涼一「夏」。
「波霸港姐」潘明璇向來不吝嗇好身材，不時在社交網大派福利。昨日，她趁炎炎夏日相約一眾圈中好友開船P，並分享相關影片，見她與好友黃婉恩同框合照，胸對胸正面交「峰」，畫面相當香艷！隨後，潘明璇又與其他朋友影比堅尼合照，穿酒紅色三點式的她，「峰」頭不容小覷，輕易成為焦點。
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