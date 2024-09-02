娛圈單打：錫嘴仔畀人鬧 老婆又唔生性

近年隱居台灣的余文樂，見親報都冇咩好事，唔係被網民大彈顏值插水，男神崩壞，就係傳出婚變。佢去年忽然清空IG，連同老婆的溫馨合照都刪個精光，因而傳出離婚消息。其後兩公婆發文澄清情不變，婚變傳聞始告平息。

點知一波未平一波又起，余文樂日前在網上大晒同4歲女兒的咀嘴合照，本來父慈女孝羨煞旁人，殊不知竟然有好事之徒大罵照片惡心、令人生理不適，有網民甚至直指余文樂有孌童癖！What？明明只係父女之間愛的表現，竟然咁樣畀人詆毀，究竟係網民少見多怪，定係世界變呀？

咪以為負面新聞就此打住，有網民爆料，指摘余文樂老婆王棠云搭飛機時搶位坐。話說王棠云同阿女喺日本搭乘航班商務艙返台，卻搶了另一乘客座位，當空姐要求佢出示登機證，佢不但拒絕，仲擺出傲慢姿態，威脅話要佢調位的話，阿女必定全程騷擾該乘客。對方為免爭拗下去影響其他人，決定落機先至爆大鑊，終於搞到王棠云急急在社交網發文道歉。

隨着疫後報復式外遊爆發，呢類搶位坐的爭執亦大幅增加，早前先有兩個港人家庭從日本返港期間，掀起搶座位爭拗，又係事後在網上發文投訴。其實，王棠云只要好啲聲氣，事件好容易解決，偏偏有人自恃係明星老婆而擺款，最終咪又係要認衰。

至於被搶位乘客，當場唔出聲力爭到底，落機之後先至大爆特爆，人哋以為你接受咗，點諗到有手尾跟，講到尾都係好小事啫。唉，睇嚟香港人又好，台灣人又好，大家都好繃緊，搞到去旅行都唔開心，放鬆啲啦地球人！