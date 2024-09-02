票選「我最喜愛佳麗」 盧凱怡奪獎飆淚 倪樂琳爆冷落榜

今屆港姐候選佳麗昨日進行「現場我最喜愛佳麗」投票活動，兩大熱門倪樂琳及陳甜甜意外名落孫山；至於獲獎的陳紫佟、盧凱怡及吳芷靖則直言大感意外，其中盧凱怡更淚灑當場。

一眾港姐候選佳麗昨日出席商場活動，觀眾為「現場我最喜愛佳麗」進行投票，最後陳紫佟、盧凱怡及吳芷靖打入三甲，反而大熱的「城大李嘉欣」倪樂琳及陳甜甜冇份。

陳紫佟坦言對於得獎不敢置信：「好開心同榮幸，今日家姐有嚟現場支持我，我會努力做好。（為決賽打下強心針？）會，因為我係冇乜信心嘅人。」談到得獎時落淚，盧凱怡表示想到跟佳麗們相處的時間已進入倒數階段，一時感觸不禁落淚。吳芷靖則直言超開心：「可能大家睇到我嘅進步，進步最大係我嘅廣東話。」

馮盈盈成後輩原動力 至於未能打入三甲的倪樂琳表示沒有失望：「好開心，因為獲獎嘅佳麗都係我好朋友。（決賽當日冇獎都唔失望？）大家係良性競爭，攞唔攞到都開心。」又預告就算決賽當日喊，都只是不捨戰友。同樣未有得獎的陳甜甜笑言是「旺朋友」體質，問到會否想成為友誼小姐？她說：「唔好意思攞，因為我廣東話唔好，經常要大家幫忙，畀咗好多麻煩大家。」現場見她臉腫腫，她解釋指現時已開學，要兼顧學業及選美，因此睡眠不足：「我今日由學校趕過嚟，化妝、髮型都係自己搞，仲畀捲髮夾燙傷頸，所以狀態唔係太好。」

另外，一眾佳麗現場分享最欣賞的歷屆港姐，謝淑怡點名讚同場的師姐馮盈盈，盈盈揚言受寵若驚。謝淑怡透露以前在外國讀書時，常看師姐主持的綜藝節目，對方更是她參選的原動力，希望將來能在音樂上合作。