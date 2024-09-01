桃月梨子約齊腳打幾圈

日本索女桃月梨子近年憑靚樣與火辣身材，在藝能界人氣高企。她近日趁暑假結束前捉緊夏天的尾巴，為雜誌拍攝性感寫真。以性感比堅尼上陣的她，在沖繩的海灘與陽光玩遊戲。她又自爆近月沉迷「游乾水」打麻雀，相約朋友在室內開枱打幾圈，甚至下載了手機麻雀App，於開工空檔期間止癮。