章子怡滿場飛撐首映禮 妮歌放膽暴露 肉搏連場唔敢睇

今屆《威尼斯電影節》繼續星光熠熠，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）憑新作《Babygirl》入圍「主競賽單元」，該片於香港時間昨日凌晨在當地舉行全球首映禮，妮歌於片中的大膽場面成為最多人談論的話題。

妮歌率領片中幾位影星包括西班牙男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）、Harris Dickinson與Sophie Wilde等出席首映禮，安東尼奧更罕有帶同女友Nicole Kimpel現身紅地氈，期間他與妮歌表現親密，不時「咬耳仔」密斟。此外，當晚亦有多位名人現身，其中包括今屆威尼斯「主競賽單元」唯一華人評審章子怡，穿上羽毛連身裙的她於紅地氈上滿場飛，十分風騷！電影大受觀眾歡迎，放映完畢後全場觀眾站立拍掌長達7分鐘，妮歌離開戲院時有觀眾向她大叫：「你好掂呀！」

《Babygirl》故事講述妮歌飾演的已婚大機構女高層，與年輕見習生發生不尋常關係，片中她有多場火辣辣的性愛鏡頭，有看完該片的觀眾事後向傳媒爆料，指妮歌在片中有極為大膽演出，並劇透指影片開場已出現妮歌與飾演其老公的安東尼奧床戰及扮高潮的場面，完事後妮歌去了另一房間邊看「四仔」邊自慰。

談討人生問題 妮歌出發到威尼斯前曾表明自己沒有足夠勇氣觀看此片，而於威尼斯的記者會上她亦提及片中的大膽場面，直言是在鏡頭前感到最暴露的一次：「我拍過一啲相當暴露嘅電影，但唔係今次呢種，不過我好相信導演，所以我放膽去演。」她又指電影談討人生中的多樣問題：「套戲好明顯係有關性愛，有關渴望、秘密、婚姻、真相、權力同承諾。」

除了妮歌新片之外，日本名導演黑澤清入圍「非競賽單元」的新作《Cloud》亦於同晚舉行首映禮，片中一眾演員包括菅田將暉、古川琴音以及窪田正孝等全數缺席，僅得黑澤清與女監製出席，場面冷清。日前正式公布該片將代表日本報名參加角逐下屆《奧斯卡金像獎》最佳國際電影。

此外，奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）主演的新劇《索命書》（Disclaimer）前日舉行第二晚首映，播放第5至7集，同劇的韓國女星鄭浩妍繼續以性感打扮示人。