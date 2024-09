藝人黃心穎與歌手泥鯭婚後生活幸福,前日泥鯭50歲生日正式「入五」,心穎網晒多張為老公慶生的合照,高調放閃晒恩愛,見她與老公十指緊扣,又小鳥依人般挨實老公,十足小女人一樣,另一張相則見她深情望着老公,眼神充滿愛意,幸福滿瀉,她又留言笑指:「Happy birthday to the one who claims he doesn't look fifty! I agree. (祝那位聲稱自己不像50歲的人生日快樂!我認同。)」