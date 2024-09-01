驚爆入院做手術 梁諾妍傷口受感染 開刀放瘀血

藝人洪永城與太太梁諾妍婚後育有大女「Sir Face」洪靖嵐（Amber）和細女「Sir Nose」Beryl。今年3月誕下細女後，梁諾妍極速收身回復弗爆身材，重拾巔峰狀態，日前還表示將與老公跑馬拉松：「感謝你大膽地願意同我一齊癲。」連日來她不斷操練體能為賽事做足準備，洪永城亦有在社交網上載與太太一同練跑的照片，並發文分享自己跑步的心態。

日日返醫院洗傷口 不過，梁諾妍前日在社交平台上載醫院內吊鹽水的相片，不過相中未見其容貌，她亦未有透露因何事入院，只表示：「做咗個小手術，可能要休成個星期先可以跑番步。」還加了3個正在流淚的Emoji，令人憂心。

其後她接受本報訪問透露病況：「應該大腿附近損咗平時唔為意，然後天氣又熱，跑步時又畀汗『噏』住，令傷口受到感染。醫生要幫我開刀放受感染瘀血，不過因為傷口容易再受感染，所以傷口唔埋得口，要放棉花入去個傷口度，每日返醫院洗傷口，所以要等傷口自己愈合，先可以再跑番步。」