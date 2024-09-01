娛樂

張兆輝滑水顯身手 不容有失

張兆輝表演單手拿繩，認真厲害！ 張兆輝表演單手拿繩，認真厲害！
張兆輝表演單手拿繩，認真厲害！
藝人張兆輝近日分享跟愛女Twiggy出海玩的短片，大展身手玩滑水，他寫道：「第一次在女兒面前衝浪，不能有失。」見他穿着全套滑水裝，全副武裝上陣，大騷麒麟臂，期間更由雙手拿繩變成單手，展現出超強平衡力。而Twiggy坐在船尾欣賞爸爸的身姿，還不時歡呼喝采，兩父女玩得相當盡興。
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