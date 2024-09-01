姜濤劇集煞科 預告重返舞台

MIRROR人氣王姜濤近日推出新歌，但粉絲直指公司零宣傳，勢頭大不如前。他早前忙於拍攝港版《無用的謊言》，前日在社交網宣布劇集終於煞科，並大晒台前幕後收工一刻的片段，配文：「辛苦了，感謝每一位。」姜濤又表示：「接下來好好準備舞台」、「超級無敵想念舞台。」預告即將重拾歌手身份，全力收復失地。