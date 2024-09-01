9月1日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月01日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
姜濤劇集煞科 預告重返舞台
姜濤分享劇組的煞科片段。
MIRROR人氣王姜濤近日推出新歌，但粉絲直指公司零宣傳，勢頭大不如前。他早前忙於拍攝港版《無用的謊言》，前日在社交網宣布劇集終於煞科，並大晒台前幕後收工一刻的片段，配文：「辛苦了，感謝每一位。」姜濤又表示：「接下來好好準備舞台」、「超級無敵想念舞台。」預告即將重拾歌手身份，全力收復失地。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240901-0901_00282_054/姜濤劇集煞科--預告重返舞台
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc