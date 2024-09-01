娛樂

郭雪芙「泰」識冧粉絲

郭雪芙穿上傳統服飾，仙氣十足。 郭雪芙穿上傳統服飾，仙氣十足。
郭雪芙穿上傳統服飾，仙氣十足。
台灣女星郭雪芙近日到泰國旅遊，晒出多張靚相派福利。她換上當地傳統服飾，戴上花花髮飾後別具韻味，微微一笑的表情猶如女神下凡，令人冧到暈。不少網友留言大讚：「穿泰服也好美！」、「也太好看了吧！」、「泰美了！」
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